Studie: Smartphone-Nutzung steigt

Die durchschnittliche wöchentliche Zeit, die weltweit in Apps und mit Spielen auf Android-Handys verbracht wurde stieg im ersten Quartal des Jahres um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Neue Rekordzahlen weisen auch die App-Verbraucherausgaben vor: Nutzer im iOS und Google Play Store investierten weltweit 23,4 Milliarden US-Dollar. Die Daten- und Analyseexperten von App Annie geben in ihrem ersten, diesjährigen Quartalsreport eine Vogelperspektive über die Mobile Economy.

Breakout Apps: Disney Plus, Zoom und Houseparty

Disney Plus, das am 12. November in den Vereinigten Staaten und weitestgehend am 24. März in Europa an den Start ging, wurde im ersten Quartal des Jahres in allen Ländern stark genutzt. Allein am ersten Tag wurde die App auf den sieben teilnehmenden europäischen Märkten rund fünf Millionen Mal heruntergeladen. In der darauffolgenden Woche waren es dann rund 11 Millionen Downloads.

Zoom-Cloud-Meetings sind in Zeiten von Social Distancing nicht mehr wegzudenken. Das Programm, welches ursprünglich für Remote-Meetings auf Business-Ebene gedacht war, hat sich inzwischen als Kommunikationstool für digitale Treffen mit Familie und Freunden gemausert. Seit dem 31. März 2020 ist Zoom die am besten bewertete Business-App, die täglich in bis zu 141 Märkten über iOS heruntergeladen wird. Eine enorme Steigerung im Vergleich zum vierten Quartal 2019 - zu dieser Zeit war es nur ein einziger Markt.

Houseparty hat ein explosionsartiges Wachstum hingelegt und die durch die notwendige soziale Isolierung entstandene Lücke geschlossen. Während Apps wie Zoom und Microsoft Teams zunehmend für das private Leben genutzt werden, konzentriert sich Houseparty auf das soziale Engagement. Die Möglichkeit, beispielsweise während einer Session Brettspiele zu spielen, macht die App so besonders. Seit dem 15. März stiegen die Downloads von Houseparty im Vergleich zur Vorwoche weltweit um das 735-fache.

Nutzungsdauer: Die Zeit am Handy steigt weiterhin

Unter Anbetracht der hiesigen Entwicklungen und der Umsetzung strengerer Maßnahmen, steigt die Zeit, die Verbraucher in ihren Apps verbringen natürlich enorm. Im Vergleich zum Durchschnittswert des Jahres 2019, verbrachten User in China mehr als 30 Prozent beziehungsweise bis zu 5 Stunden pro Tag mit ihren Smartphones. Italien weist mit 11 Prozent den zweithöchsten Anstieg auf. Während sich China langsam zu erholen beginnt, geht es in Ländern wie Frankreich, Deutschland, Italien, Großbritannien und den Vereinigten Staaten weiterhin darum, die Verbreitung des Coronavirus unter Kontrolle zu halten. Die Zeit, die in Italien in Apps verbracht wurde, ist im März seit dem vierten Quartal 2019 um 30 Prozent gestiegen, während Frankreich, Deutschland und die USA ein Wachstum von 15 Prozent (Frankreich) und jeweils 10 Prozent (Deutschland und USA) verzeichnen.

Downloadzahlen: Rund 31 Millionen Downloads allein im ersten Quartal 2020

Über 31 Milliarden Mal drückten User weltweit im ersten Quartal auf den Download-Button in den App-Stores, das macht einen Anstieg von rund 15 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2019. Neben steigender Downloadzahlen, kann auch ein Wachstum der Verbraucherausgaben festgestellt werden. Im ersten Quartal 2020 gaben User über 23,4 Milliarden Dollar in den Stores aus. Es gibt kein Quartal, in dem die Ausgaben jemals ähnlich hoch waren. Splittet man dies nochmal auf die zwei Global Player, stiegen die Downloads im Google Play Store im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 22,5 Milliarden, während die iOS-Downloads im Quartal um 15 Prozent auf über 9 Milliarden neue Downloads anstiegen. Bei Google Play lassen sich 55 Prozent aller Downloads auf Non-Gaming-Apps zurückführen, während die Zahl bei iOS mit 65 Prozent etwas höher lag.

Unterhaltungs- und Spiele-Apps sind nach wie vor die stärksten Zugtiere für das Wachstum beider App-Stores. Während in den letzten Monaten vor allem der Mobile-Gaming-Markt ordentlich an Fahrt aufgenommen hat, werden nun vermehrt sowohl Inhalte aus den Bereichen Health und Fitness als auch Bildung und Wirtschaft konsumiert. Hier lässt sich für den Google Play Store ein starkes Wachstum der Downloads von 40 Prozent (Health und Fitness), 35 Prozent (Bildung) bzw. 30 Prozent (Wirtschaft) gegenüber dem Vorquartal verzeichnen. Ähnlich bei iOS: Auch hier war Gaming im ersten Quartal der größte Wachstumsmotor für Downloads. Die Kategorien Bildung, Wirtschaft sowie Health und Fitness verzeichnen ein starkes Wachstum von 40 Prozent (Bildung), 35 Prozent (Wirtschaft) und 30 Prozent (Health und Fitness) gegenüber dem Vorquartal.

Verbraucherausgaben: Anstieg von 5 auf 15 Milliarden US-Dollar

Die Verbraucherausgaben für iOS stiegen im ersten Quartal 2020 im Jahresvergleich um 5 Milliarden auf 15 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich dazu stiegen die Ausgaben für Google Play um 5 Prozent auf über 8,3 Milliarden US-Dollar. Auf Non-Gaming Apps entfielen dabei 35 Prozent der Verbraucherausgaben für iOS und 15 Prozent für Google Play.

Bildquelle: Thinkstock/iStock