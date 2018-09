Termin für die Vorstellung des Google Pixel 3 bekannt

Von: Philip Fassing

Google lädt verschiedenen Medienberichten zufolge am 9. Oktober zu einer Veranstaltung nach New York ein, um dort das Pixel 3 zu präsentieren.

Wie das US-Magazin „Techcrunch” berichtet, hat Google Einladungen für ein Event in New York verschickt. Darauf soll außer Zeit und Ort zwar nicht viel zu sehen sein, eine stilisierte drei legt allerdings nahe, dass es sich tatsächlich um die Vorstellung von Googles Pixel-3-Smartphone handelt. Spannend dürfte dort vor allem werden, was darüber hinaus gezeigt wird, ist aufgrund zahlreicher Leaks doch inzwischen so ziemlich alles über das Gerät bekannt. Wahrscheinlich wäre etwa, dass weitere Inkarnationen des Smart-Home-Sortiments gezeigt werden, stand das Segment doch zuletzt erst bei der IFA nahezu konkurrenzlos im Mittelpunkt. Spekulationen über eine Smartwatch hatte Google bekanntlich schon im Vorfeld den Wind aus den Segeln genommen.

Über kaum ein großes Flaggschiff-Smartphone war bisher im Vorfeld so viel bekannt, wie über das Google Pixel 3. Verschiedenen Berichten zufolge soll in Russland eine komplette Charge des Geräts gestohlen worden sein. Die Folge: Zahlreiche Fotos und Testberichte machen schon jetzt die Runde. Glaubt man den Informationen, wird das Pixel mit Qualcomms Top-Prozessor Snapdragon 845 ausgestattet sein und über 4 GB Arbeitsspeicher verfügen. Der interne Speicher soll zwischen 64 und 128 GB variieren, während die Akkukapazität angeblich bei 3.430 mAh liegt. Auffällig an dem 6,7-Zoll-Bildschirm ist vor allem die weit in das Display ragende Notch, auf der die Frontkamera mit einer Leistung von 8-Megapixel angebracht ist – die Hauptkamera soll auf 12 Megapixel kommen.