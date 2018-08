Trekstor präsentiert Surfbook A13B

{newsItem.falMedia[0]}

Das IPS-Display mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) im 13,3 Zoll Format eignet sich nicht nur für klassische Büroarbeiten, sondern ist in Kombination mit den Stereo-Lautsprechern auch für Unterhaltungszwecke ausgestattet. Passend zur Gehäusefarbe arbeitet im Inneren ein „Intel Pentium Silver N5000”-Prozessor mit bis zu 2,7 GHz Taktung und 4 MB „Intel Smart”-Cache sowie ein entsprechender „UHD Graphics 605”-Grafikprozessor. Alternativ ist das Surfbook A13B auch mit einer „Celeron N4000”-CPU sowie „Intel UHD Graphics 600”-Grafikchip erhältlich.

Weiterhin ist es mit 4 GB RAM sowie 64 GB internem Speicher versehen. Wie fast alle Trekstor-Notebooks, ist auch das A13B mit einem M.2-SSD-Schacht zur Speichererweiterung ausgestattet. Anschließbar sind externe Geräte via Mini-HDMI, Audio Out/Mic In (3,5 mm) oder einem der beiden USB-3.1-Gen-1-Slots. Einen Speicherkartenleser weist das Surfbook genauso auf, wie eine Bluetooth-Schnittstelle, Miracast-Kompatibilität und Dualband-WLAN mit 2,4 GHz bzw. 5 GHz. Der verbaute Hall-Sensor schickt das Notebook schlafen, wenn es zugeklappt wird. Das Dual-Mikrofon und die Frontkamera mit 0,3 MP komplettieren das Ausstattungspaket.

Die softwareseitige Basis des Laptops bildet Windows 10 Home im S Modus. Eine 1-Jahres-Lizenz von Microsofts „Office 365 Personal” ist ebenfalls dabei. Das Surfbook A13B wird von einem 4.600 mAh starken Li-Polymer-Akku mit Energie versorgt. Mit Maßen von 316 mm x 209 mm x 16,8 mm und einem Gewicht von ca. 1240 g eignet es sich für den Einsatz in der Uni, der Bahn oder unterwegs beim Kunden. Im September kommt das Trekstor Surfbook A13B sowohl mit Pentium- als auch Celeron-CPU zu in den Handel. Trekstor zeigt alle Neuheiten vom 31. August bis zum 5. September 2018 auf der IFA in Halle 12, Nr. 102.

Bildquelle: Trekstor