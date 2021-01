Überwachung mit Datenschutz?

In der Regel weiß man als Nutzer nicht, mit wem oder mit was eine App kommuniziert. Bei der Corona-Warn-App kennt man zumindest die Hersteller – Telekom und SAP – sowie den Auftraggeber: die Bundesregierung. Da es sich hier um seriöse Institutionen handelt, dürften sie keine Hintertür bewusst eingebaut haben. Zudem beteuern sie: „Die App basiert auf der sparsamen Erfassung dezentral gespeicherter und verschlüsselter Daten. Die Maßnahme steht voll und ganz im Einklang mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung und den Rechtsvorschriften zum Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation.“

Es ist zwar beruhigend, dass sich eine bereits veröffentlichte App nachträglich nur schwer kompromittieren lässt. Es können aber manipulierte Versionen davon in Umlauf gebracht werden. Damit lässt sich das jeweilige Smart Device „rooten“ oder „jail-breaken“, wodurch Hacker quasi alles machen können. Dazu zählt das Auslesen von Informationen über Gerät, Ort, Betriebssystemversion und so weiter. Zudem lassen sich persönliche Daten oder die Kontaktliste abgreifen. Entsprechend müssen Nutzer stark darauf achten, die Corona-App nur aus einem vertrauenswürdigen Store zu laden.

Letztlich ist dazu aber kein Nutzer gezwungen. Daher sollte sich jeder überlegen, wie hoch sein Vertrauen in die Bundesregierung als Betreiber sowie die Telekom und SAP als Entwickler der App ist – und in alle, die auf die Daten zugreifen können. Sie sind verpflichtet, die Zusagen über den DSGVO-konformen Speicherort und die zweckgebundene Nutzung der Daten einzuhalten. Doch jede App kann kompromittiert werden. Und Daten, die einmal gesammelt und gespeichert wurden, insbesondere in der Cloud, sind schwer wieder löschbar und lassen sich später eventuell auch für andere Zwecke verwenden. So muss jeder Nutzer selbst entscheiden, ob ihm die Vermeidung dieser potenziellen Gefahren mehr Wert ist als ein möglicher Gesundheitsschutz.

Bildquelle: F5