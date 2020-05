Unkompliziert das Kurzarbeitergeld ermitteln

{newsItem.falMedia[0]}

Mit der App kann das Nettogehalt in Kurzarbeit und die Differenz zum regulären Nettogehalt errechnet werden.

Noch nie haben deutschlandweit so viele Unternehmen Kurzarbeit angemeldet, wie in diesen Monaten. Doch was bedeutet das für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hinsichtlich finanzieller Einbußen? Um zu erfahren, wie hoch ihr neues Einkommen tatsächlich ist, stellt die Topix Business Software AG ab sofort im Apple App-Store die kostenfreie App „KuG-Rechner“ zur Verfügung. Damit können Betroffene schnell und einfach ihr Kurzarbeitergeld ermitteln.

Mit dem Rechner kann das Nettogehalt in Kurzarbeit und die Differenz zum regulären Nettogehalt errechnet werden. Die Berechnung erfolgt anhand des herkömmlichen Bruttolohns und des verkürzten Bruttolohns bei Kurzarbeit wahlweise prozentual oder monetär in Abhängigkeit von Steuerklasse, Bundesland, Beschäftigungsverhältnis, Kindern und Leistungssatz. Eine individuelle Aufstockung des KuG durch den Arbeitgeber wird in der „Kurzarbeitsberechnung“-App ebenfalls berücksichtigt.

Bildquelle: Getty Images/iStock/Getty Images Plus