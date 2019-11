Unwissenheit schützt vor Strafe nicht

Fakt ist: Die Welt wird jeden Tag ein bisschen digitaler – sowohl beruflich als auch privat. Man ist immer erreichbar und ruft den neuen Kunden auch mal aus dem Urlaub zurück, damit in Abwesenheit alles am Laufen bleibt. Die Grenzen verschwimmen. Ein „Out of Office“ gibt es deshalb nur noch selten. Was die DSGVO betrifft, gelten solch kleine Fehltritte derzeit als Grauzone. Für Unternehmen ist ein solch laxer Umgang mit sensiblen Daten aber alles andere als ein Kavaliersdelikt.