Vernetztes Arbeiten dank Microsoft 365

Die in Leverkusen ansässige Bayer AG zählt zu den führenden Life-Science-Unternehmen mit Kernkompetenzen in den Bereichen Gesundheit und Agrarwirtschaft. Um den Konzern erfolgreich in die digitale Zukunft zu führen, riefen die Verantwortlichen ein weltweites Arbeitsplatzstrategieprogramm ins Leben. Dieses soll den Mitarbeitern künftig einfacheres mobiles Arbeiten ermöglichen und die Kommunikation sowohl intern als auch extern mit Kunden und Partnern verbessern. Im Zuge dessen stellt sich das Unternehmen insgesamt flexibler auf, um zielgerichteter auf veränderte Anforderungen einer vernetzten Arbeitswelt reagieren zu können.



Nach einer umfassenden Evaluation entschied sich Bayer, die neue Arbeitsplatzstrategie auf Basis von Microsoft 365 aus der Cloud umzusetzen. Ziel ist es, die persönliche Produktivität sowie die individuelle Mobilität der einzelnen Mitarbeiter zu steigern und die disziplinübergreifende Kollaboration zu vereinfachen.

In diesem Sinne steht seit Juli 2018 allen Mitarbeitern Office 365 zur Verfügung, darunter die Collaboration-Lösungen Sharepoint Online und Microsoft Teams. Auch der Rollout von Windows 10 und die Migration zu Exchange Online sind bereits gestartet, heißt es in einer Pressemitteilung. Für die Zukunft sei zusätzlich der Wechsel von Microsoft Visio und Project on Premise zu ihren Pendants aus der Cloud geplant, um so alle Prozesse nachhaltig zu digitalisieren.

Bildquelle: Bayer AG