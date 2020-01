„Verrückter Hund“ als Hingucker

{newsItem.falMedia[0]}

Die „On Fadelite" Unisex-Smartwatch will mit ausgefallenem Design bestechen.

Die Uhr wird mit Wear OS by Google und einem Qualcomm-Snapdragon-Wear-3100-Prozessor betrieben. Das transparente Band ist in vier Farbkombinationen erhältlich. Die Farben scheinen zu „verblassen“ (Englisch: „fade“), was der Uhr ihren Namen gibt. Die Bänder mit gestempeltem Logo seien atmungsaktiv und bequem. Transparentes Hartplastik aus Nylon soll für die Langlebigkeit von Gehäuse und Modul und gleichzeitig für ein leichtes Tragegefühl sorgen, das sowohl für den aktiven als auch für den proaktiven Träger geeignet ist. Stilelemente wie das Design der Bandanstöße und der übergroße Drücker seien von früheren Versionen der Diesel Smartwatches übernommen worden, wurden aber skaliert und reduziert, um eine spezielle Ästhetik zu schaffen.

Das neue „Globe“ Zifferblatt zeigt eine rotierende Erdkugel, die sich mit nur einer Berührung bewegen lasse. Über die sich drehende Erdkugel können zwei zusätzliche Zeitzonen ausgewählt werden, deren aktuelle Zeit auf dem Zifferblatt angezeigt wird. Außerdem habe die Fadelite-Smartwatch ein interaktives Zifferblatt mit Wettereffekten und Animationen, die eine Reihe von Wetterbedingungen in Echtzeit anzeigen und je nach aktuellem Standort aktualisiert werden.

Auch die Werke des Künstlers Mad Dog Jones sind Teil des Designkonzepts. Zwei exklusive Zifferblätter mit der High-Tech-Vision einer dystopischen Welt wurden Ende 2019 eingeführt und eine gemeinsam entwickelte Smartwatch wird im Laufe des Jahres erscheinen.

Bild: Fossil