Vertrauliche Zahlungen mit Apple-Geräten

Einkäufe können kontaktlos im Einzelhandel sowie digital in Apps und auf Webseiten bezahlt werden. „Beschleunigt durch die Corona-Pandemie wird der Wunsch nach kontaktlosem Bezahlen immer größer. Mit Apple Pay bieten wir unseren Kunden eine sichere und komfortable mobile Zahlungsmöglichkeit. Sicherheit und Datenschutz stehen bei der Credit Card wie immer im Mittelpunkt“, sagt Markus Weiß, Head of Sales Excellence & Innovation Mercedes-Benz Bank.

Bei der Bezahlung per Kreditkarte mit Apple Pay werden die tatsächlichen Kartennummern weder auf dem Gerät noch auf Apple-Servern gespeichert, heißt es. Stattdessen werde eine eindeutige Gerätekontonummer zugewiesen, verschlüsselt und sicher im Secure-Element auf dem Gerät gespeichert. Jede Transaktion werde mit einem einmaligen dynamischen Sicherheitscode autorisiert.

Mit dem Dienst können Kunden mit iPhone und Apple Watch in Geschäften, Restaurants, Taxis, an Automaten und vielen anderen Orten bezahlen. Beim Einkauf in Apps oder im Internet müssen nicht länger Formulare manuell ausgefüllt oder Versand- und Rechnungsinformationen immer wieder neu eingegeben werden. Jeder Kauf wird, so der Anbieter, per Face ID, Touch ID oder dem Passwort eines Geräts authentifiziert.



Bildquelle: Mercedes-Benz Bank