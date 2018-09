Virtueller Rundgang vor dem Flug

{newsItem.falMedia[0]}

it dem neuen Feature können sich Nutzer mithilfe von Navigationspunkten virtuell durch die Economy Class, Business Class und First Class sowie durch die Bord-Lounge und Spa-Duschen an Bord der Emirates A380 bewegen. Alex Knigge, Emirates Senior Vice President, Corporate Communications, Marketing and Brand (Digital): „Wir investieren kontinuierlich, um unseren Kunden ein unvergleichliches Erlebnis an Bord sowie am Boden zu bieten – außerdem arbeiten wir daran, ihnen auch ein digitales Erlebnis zu ermöglichen. Wir freuen uns, dass wir die erste Airline weltweit sind, die diese VR-Technologie im Web eingeführt hat.“ So sollen die hochauflösenden 3D-Grafiken eine realitätsnahe Darstellung des Kabineninneren bieten. Das neue Feature sei für die Emirates A380 verfügbar und werde bald auf die gesamte Flotte ausgeweitet.



Nutzer können sich mithilfe einer Virtual-Reality-Brille wie dem Google Cardboard durch die Kabine bewegen und ihre Sitzplätze auswählen, ohne dabei ihre Hände zu benutzen. Diese Technologie soll mit allen Geräten kompatibel sein und keine externen Geräte benötigen. Die 3D-Sitzmodelle wurden in Zusammenarbeit mit der Firma Renacen entwickelt. Kunden, die emirates.com über ihren Smartphone-Browser oder über die iOS- bzw. Android-App besuchen, können das Feature ebenfalls nutzen. Das Programm ermögliche es Nutzern, von einem Sitz zum anderen zu navigieren und ihre Wunschsitzplätze sogar direkt aus der 3D-Umgebung heraus zu reservieren.



Zusätzlich zu den neuen 3D-Kabinenmodellen sind neue Produktvideos auf der Website der Airline verfügbar, die das Reiseerlebnis in allen Reiseklassen illustrieren sollen. Die Videos fungieren als Orientierungshilfe für Reisende und geben Kunden einen Überblick über die Vorzüge an Bord. Die Airline führt weiterhin regelmäßig Usability-Tests mit Vielfliegern und Kunden in verschiedenen Regionen durch, um das digitale Nutzererlebnis künftig noch weiter zu optimieren.

Bildquelle: Emirates