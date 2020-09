VUW eröffnet digitalen Ticketvertriebskanal

{newsItem.falMedia[0]}

Die Wartburg-Region ist seit dem 31. August 2020 als neue Region in die überregionale Ticketing-App Handyticket Deutschland von Hansecom eingebunden. Dadurch können Fahrgäste von VUW in Thüringen und Hessen Tickets mobil direkt über Handyticket Deutschland buchen. In der App werden in einem ersten Schritt ÖPNV-Tickets für den Stadtverkehr bereitgestellt: vom Einzelticket über Tages- bis zu Wochen-, Monats- und Quartalstickets, dazu die Fahrkarten für den Nachtbus und das Wartburg Shuttle. Ebenso sind regionale Freizeittickets z.B. für den Tierpark Bad Liebenstein sowie touristische Tickets wie das Welterbe- und das GUT-Unterwegs-Ticket buchbar. In einem zweiten Schritt sollen ab Oktober 2020 Tickets für den Regionalverkehr inklusive der Mehrfahrtenkarten verfügbar sein. Damit werde im Herbst nahezu das gesamte Ticketsortiment von VUW digital in Handyticket Deutschland abgebildet.



Bildquelle: Getty Images / iStock / Getty Images Plus