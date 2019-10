Wandelbarer Weggefährte

{newsItem.falMedia[0]}

Der Designaspekt findet sich in Details wie dem Standfuß wieder, der sich nahtlos in das Gehäuse fügt. Optisch will das Gerät will mit einem Finish aus gebürstetem Aluminium und einem flachen Formfaktor punkten. Das Tablet selbst wiege lediglich 780 g, eigne sich also für den mobilen Einsatz. Die Tastatur lasse sich leicht anstecken und verwandele es in ein vollwertiges Notebook.

Das 11,6 Zoll große Full-HD-Display soll sich dabei beim Filmabend genau so wie beim Arbeiten bewähren. Der Touchscreen mit IPS-Technologie liefere breite Betrachtungswinkel und satte Farben. Stereo Speaker und eine 2-MP-Frontcam ermöglichen Videochats mit Familie oder Business-Kontakten. Als Betriebssystem hat ist Windows 10 Home im S-Modus vorinstalliert. Zum schnellen Arbeiten tragen auch der Intel-Celeron-N3350-Prozessor, 4 GB RAM sowie der 64 GB große interne Speicher bei. Für mehr Produktivität ist ein Jahresabonnement von Office 365 Personal vorinstalliert.

Zum Anschluss von Maus und Tastatur oder externen Speichern stellt das Primetab S11B zwei USB-3.0-Anschlüsse zur Verfügung. Via Mini-HDMI-Ausgang können Präsentationen via Beamer zugänglich gemacht oder der Filmabend mit Freunden für die große Runde kurzerhand auf den Fernseher verlegt werden. Ein Speicherkartenleser und ein Audio Out/Mic In seien ebenfalls vorhanden. Das Gerät sei außerdem auf eine kabellose Kommunikation via WiFi und Bluetooth 4.2. vorbereitet.

Das graue Gehäuse ist aus Aluminium sowie Kunststoff gefertigt und misst 290 x 180 x 9 mm. Inklusive Tastatur komme die Kombination auf knapp über ein Kilo (780 g Tablet und 275 g Tastatur). Das optimierte Energie-Management des Betriebssystems und der 4000 mAh große Akku ermöglichten lange Laufzeiten.

Bild: Trekstor