Warum Fristo auf Android umsteigt

Die Fristo Getränkemarkt GmbH setzt ab sofort MC3300-Mobilcomputer von Zebra ein. Diese sollen in Kombination mit der eigens vom Getränkehändler entwickelten, auf Android basierenden Auftragsmanagement-Lösung in den 220 Filialen für mehr Effizienz sorgen und das Unternehmen fit für die Zukunft machen.

Fristo musste seine bestehenden Geräte durch android-betriebene Mobilcomputer ersetzen, um seine eigens entwickelte neue Auftragsmanagement-Anwendung nutzen zu können. Auf Empfehlung von CSG Computersysteme und nach erfolgreichem Abschluss eines Pilotversuchs in 15 Filialen entschied sich der Getränkehändler für die MC3300-Mobilcomputer, die sich durch Zuverlässigkeit, Robustheit, Leistung und Verarbeitungsgeschwindigkeit auszeichnen sollen. In Zusammenarbeit mit seinem Partner führte Fristo in allen seinen Filialen in Deutschland und Österreich den MC3300 ein.

Dank Stagenow, dem von Zebra entwickelten Staging-Tool für Android-Geräte, das Bestandteil der Software-Lösung Mobility DNA ist, konnte die IT-Abteilung des Anwenders die Mobilcomputer ganz einfach konfigurieren. Desweiteren sind die Geräte im Rahmen des Onecare-Support-Vertrags geschützt. Zusätzlich nutzt der Getränkehändler zum Aufladen seiner Auftragsmanagement-Anwendung sowie für die dauerhafte Verwaltung, Sicherung und Fehlerbehebung seiner Filialgeräte per Fernzugriff Soti Mobicontrol.

Dominik Endres, IT-Leiter bei Fristo: „Die Projektimplementierung verlief von Anfang bis Ende reibungslos. Wir erhielten großartigen Support, das Staging war dank Stagenow schnell und einfach, die Endbenutzer haben die Geräte sofort akzeptiert und mit Mobicontrol ist die Verwaltung ein Kinderspiel. Das war eines der einfachsten Projekte, an denen ich jemals mitgearbeitet habe.“



Bildquelle: Getty Images / iStock / Getty Images Plus