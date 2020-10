Was kann das neue robuste Fujitsu-Tablet?

{newsItem.falMedia[0]}

Wenn es um Leistungsfähigkeit geht, soll das Stylistic Q5010 schwer zu schlagen sein. Das Tablet sei nach Militärstandards auf Robustheit getestet. Mit Schutzzertifizierung (IP54) für spritzwassergeschütztes und staubdichtes Gehäuse gewährleiste das Gerät Langlebigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen und eigne sich für den Einsatz im Büro ebenso wie im Freien, so der Anbieter. Verstärkte Ecken und ein Display aus gehärtetem Glas, zum Schutz vor Stößen und verschütteten Flüssigkeiten, garantierten noch mehr Widerstandsfähigkeit. Das lüfterlose Design sorge zum einen für einen leisen Betrieb im Büro und andererseits auch dafür, dass das Tablet problemlos für Anwendungen in industriellen Umgebungen mit viel Staub geeignet sei. Für den Einsatz in solchen extremen Umgebungen könne das Gerät für zusätzlichen Schutz mit einer Hülle samt Handschlaufe ausgerüstet werden.

Ein mattes 10,1-Zoll-Full-HD-Display, ein integrierter Stifthalter, Sicherheitsfunktionen und ein leistungsstarker Akku in einem Gerät mit 605 Gramm Gewicht sollen das Q5010 zum optimalen mobilen Begleiter machen. Im Büro lasse es sich mithilfe einer Keyboard-Dockingstation samt integriertem LAN- und Ladeanschluss als vollwertiger PC nutzen.



Bildquelle: Fujitsu