Was kann der smarte Mitbewohner Hello?

Designed von den Archos-Teams in Paris, soll das „Universaltalent“ Hello mit seinem hochauflösenden Bildschirm, einem Lautsprecher mit hoher Klangtreue sowie umfangreicher Konnektivität für mehr Komfort im Alltag sorgen.

Google Android Oreo ist ebenfalls mit an Bord des neuen Archos Hello.

Angetrieben wird er von einem Quad-Core-Prozessor und verfügt wahlweise über ein 7 Zoll großes HD-Display oder einen 8,4-Zoll-FHD-Screen. Dank der Integration von Google Android Oreo soll der neue Hello für eine Vielzahl unterschiedlicher Einsatzbereiche zu Hause gerüstet sein: darunter Sprachsteuerung, die Bedienung von smarten Objekten und Services oder auch Videocalls. Auf dem MWC 2018 wird der Hello erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt, im Sommer 2018 soll das Universaltalent zu einer UVP ab 129,99 Euro auf den Markt kommen.

Das Gerät punktet laut Hersteller mit einem reduzierten Design und füge sich dank seines modernen Styles perfekt in jede Einrichtung ein. Es lasse sich sowohl vertikal im Portrait- als auch horizontal im Landschaftsmodus nutzen. Der smarte Mitbewohner eigne sich optimal für Videocalls via Google Duo, versende und empfange Nachrichten oder beantworte Fragen per Sprachsteuerung: darunter News, Wettervorhersagen, Verkehrsmeldungen sowie weitere nützliche Applikationen und Services.

Dank der Kompatibilität zu Services wie Google Music, Spotify, Youtube und anderen liefert der Hello allerhand Informationen, Musik-Tracks, Fotos und Videos, heißt es. Auf Wunsch übertrage das smarte Device den Inhalt zudem auf einen großen Bildschirm, beispielsweise auf einen Fernseher. Auch die Steuerung von im Haus installierten Smart-Home-Produkten könne das Gerät übernehmen: egal ob Licht, Heizung, Rollladen oder Überwachungskameras.



