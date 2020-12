Weltweiter Kaufrausch

Von: Lea Sommerhäuser

Irgendwie war es abzusehen, dass der Black Friday und Cyber Monday in diesem Jahr recht erfolgreich sein werden. Die aktuelle Pandemie und damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen sowie die Ängste der Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus haben die Kauflaune „offline“, also in den Fußgängerzonen, merklich gedämpft. Online lässt es sich schließlich auch ganz gut shoppen – bequem von der heimischen Couch aus, ohne sich irgendwelchen Gesundheitsrisiken aussetzen zu müssen.

Laut dem Portal Blackfriday.de, welches das Shopping-Event im November zum neunten Mal in Folge begleitete, sorgten die kauffreudigen Schnäppchenjäger in diesem Jahr in den Online-Shops der Händler für regelrechte Umsatzexplosionen. Shopify kann den weltweiten Online-Kaufrausch mit aktuellen eigenen Zahlen untermauern: Von Neuseeland bis Kalifornien verzeichneten die Händler, die jenes Shop-System nutzen, eine Umsatzsteigerung von 75 Prozent gegenüber dem Black Friday im Jahr 2019. Der Anteil des Umsatzes, der über mobile Endgeräte generiert wurde, lag bei 67 Prozent.

Damit die lokalen Einzelhändler in den verbleibenden Wochen bis Weihnachten nicht völlig zu kurz kommen, insbesondere wenn sie keinen Webshop als zweites Standbein nutzen, müssen sie umgehend reagieren. Mit smarten Store-Konzepten und entsprechenden Hygienemaßnahmen könnten sie die Kunden – trotz aktuellem Teil-Lockdown und verschärfter Kontaktbeschränkungen – wieder vermehrt vom Sofa in die Städte locken. Automatische Kundenzählung mithilfe von Sensoren, Self-Checkout und Mobile Payment sind hierbei nur einige der möglichen Lösungen, auf die Lokalhändler jetzt setzen sollten. Mit den Herausforderungen bei der Umsetzung jener Store-Konzepte beschäftigt sich unser Smart-Retail-Schwerpunkt in der Ausgabe 11-12/20 von MOBILE BUSINESS.



Bildquelle: Getty Images / iStock / Getty Images Plus