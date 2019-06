Wenn App, dann Bus!

{newsItem.falMedia[0]}

Das Marktforschungsinstitut Statista hatte im Auftrag des Mobile-Ticketing-Anbieters eine ÖPNV-Marktforschungsstudie unter Fahrgästen und Verkehrsunternehmen im November 2018 online durchgeführt. Für die Umfrage „Kundenwünsche und -erwartungen an Apps und mobile Zahlungsmöglichkeiten im ÖPNV“ wurden in Zusammenarbeit zwei Fragebögen entwickelt und an über 1.000 Fahrgäste und 450 Entscheider aus deutschen Verkehrsunternehmen versandt.

Bildquelle: Gettyimages/iStock