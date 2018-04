Widerstandsfähig  und multimedial

Wasser, Staub und große Temperaturschwankungen wirken sich nicht negativ auf die Leistung des Outdoor-Tablets Ruggear RG910 aus – so der Anbieter i.Safe Mobile. Doch was kann das Gerät überhaupt?

Hinter dem RG910 verbirgt sich ein robuster Tablet-PC mit 8-Zoll-Display und einem Gewicht von rund 900 Gramm inklusive Akku und Handschlaufe. Dank letzterer, die sich auf der Rückseite des Geräts befindet und verstellbar ist, liegt das Tablet rutschfest in der Hand und kann auch problemlos mit Handschuhen bedient werden. Sämtliche Schnittstellen an den Seiten – wie z.B. USB-Anschluss, Magnetic Charging Port, Dock und Headset-Anschluss – sind mit Schutzabdeckungen versehen und so gegen Staub und das Eindringen von Wasser (laut Anbieter 60 Min. bis zu 2 m Tiefe) geschützt.

Ausgestattet ist das RG910 mit dem Betriebssystem Android 7.1.1 – und so finden sich natürlich alle typischen Google-Apps auf dem mobilen Endgerät wieder. Praktisch vor allem für die Arbeit sind mitunter die Applikationen „Soundrekorder“, „Notizen“ und „Rechner“. Wer viel draußen oder generell im Industriebereich unterwegs ist, kann zudem auf sinnvolle Funktionen wie „Taschenlampe“, „Kompass“, „Morse Code“ (per Licht und Sound) oder „Man Down Detection“ zurückgreifen. Ein Blick in die Einstellungen verrät, dass insgesamt 41 Apps auf dem Gerät vorinstalliert sind – was bedeutet, dass ein Großteil des Speichers bereits belegt ist.



Neben drei Kontrolllämpchen (für Batterie/ -aufladestatus und Speicher) finden sich sechs Buttons auf der Vorderseite des Tablets. Zwei davon sind Funktionstasten (M1, M2), die sich individuell mit Anwendungen „belegen“ lassen. Die Lautsprecher sind indes auf der Rückseite des Rugged Devices zu finden. Im Gesamtpaket enthalten sind übrigens auch Kopfhörer sowie verschiedene Netzstecker, sodass das RG910 auch im Ausland jederzeit einsatzbereit ist.