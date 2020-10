Wie Covid-19 Videokonferenzen beeinflusst

Von: Mark Strassmann

{newsItem.falMedia[0]}

Durch Covid-19 haben Events und Meetings in diesem Jahr eine ganz neue Bedeutung erhalten. Virtuelle Zusammenarbeit ist zur Norm geworden, und für viele wird dies auch in absehbarer Zukunft so bleiben. Auch bei Logmein wurden in den vergangenen Monaten Richtlinien analysiert und angepasst, um wirklich aus der Ferne zu arbeiten.