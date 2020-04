Wie sich Mähroboter vor Diebstahl schützen lassen

{newsItem.falMedia[0]}

Der Automower ist durch seine Seriennummer in Kombination mit dem individuellen PIN geschützt.

Der Mähbereich eines Automowers wird durch das Begrenzungskabel definiert. Unabhängig davon hat der Nutzer die Möglichkeit, einen digitalen Einsatzradius seines Gerätes zu definieren, den sogenannten Geofence. Um diesen zu nutzen, definiert der Besitzer in der Connect-App einen Mittelpunkt des Geofence-Gebiets und legt den Radius (100 m bis 5.000 m) darum herum fest. Hierfür sollte er sich in die Mitte des Grundstücks stellen und die weitest mögliche Entfernung als Radius angeben. Verlässt der Automower den Geofence-Bereich, aktivieren sich verschiedene Schutzfunktionen.

GPS-Diebstahlortung

Entwendet jemand den Automower aus dem Geofence-Bereich, ist sein Aufenthaltsort mittels GPS nachverfolgbar. Der Besitzer bekommt zudem eine Nachricht in der App und an die hinterlegten E-Mail-Adressen oder Telefonnummern. Der aktuelle Standort des Automowers kann jederzeit über die App angezeigt werden. Alternativ lassen sich per SMS die aktuellen Geodaten abfragen und einfach etwa über Google Maps auswerten.

Akustisches Warnsignal

Wird ein Automower entwendet, gibt er bereits beim Anheben oder Verlassen des Gebiets ein akustisches Warnsignal ab. Dieses besitzt eine Frequenz, durch die der Aufenthalt mit dem Mähroboter in einem geschlossenen Raum – etwa einem Fahrzeug – sehr unangenehm wäre. Das Warnsignal ist so auffällig, dass der Diebstahl nicht unbemerkt bleibt.



Bildquelle: Husqvarna