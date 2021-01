Wie sieht er aus und wann wird er Realität?

Von: Markus Adolph

Wie wichtig digitale und mobile Arbeitsmöglichkeiten für den Unternehmenserfolg sind, wurde mit dem Beginn der Corona-Krise deutlicher denn je. Das Arbeitsmodell „Homeoffice“, mit dem aktuell viele Mitarbeiter und Führungskräfte Erfahrungen sammeln, ist allerdings nur ein Beispiel für eine digitale Arbeitsplatzvariante. Denn im Kern bezeichnet der digitale Arbeitsplatz die Möglichkeit, überall arbeiten zu können – egal ob im Büro, im Hotel, zu Hause oder am Flughafen.

Flexibilität bringt Chancen

Diese Möglichkeiten werden in Zukunft auch außerhalb von Krisen immer wichtiger für Unternehmen und sollten daher fester Bestandteil ihrer Strategie werden. Denn ein digitaler und mobiler Arbeitsplatz bietet viele Chancen und Vorteile – für Mitarbeiter genauso wie für Unternehmen. Mitarbeiter profitieren von einer erhöhten Flexibilität. Das schafft ein produktiveres Arbeitsklima und erhöht ihre Zufriedenheit sowie die Bindung an den Arbeitgeber. Genau das ist für Unternehmen insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels enorm wichtig. Zudem bietet ihnen ein digitaler Arbeitsplatz die Möglichkeit, beim Recruiting auf einen größeren Talent-Pool zuzugreifen, und erhöht so die Chance, die richtigen Kandidaten zu finden.